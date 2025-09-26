Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Balıkesir'de feribot seferleri iptal | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de feribot seferleri iptal

        Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattında yarın feribot seferleri yapılamayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 21:11 Güncelleme: 26.09.2025 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de feribot seferleri iptal
        ABONE OL
        ABONE OL

        GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, yarın Narlı-Marmara hattındaki tüm planlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

        Güney Marmara-Adalar hattında ise seferlerin tarifeye uygun sürdürüleceği bildirildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler!
        Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Gazze soykırımının gölgesinde
        Gazze soykırımının gölgesinde
        Soru işaretleri 'Rafa' kalktı!
        Soru işaretleri 'Rafa' kalktı!
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        Bugün uzaktan boşandılar
        Bugün uzaktan boşandılar
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Habertürk Anasayfa