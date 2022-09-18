Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İHA

Balıkesir'de, takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ali U. hakimiyetindeki otomobil, Gönen ilçesi Söğüt Mahallesi'nde kara yolunda kontrolden çıkıp takla attı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan sürücünün eşi Gülseren U. ve Cevriye K. hayatını kaybetti. Sürücü ile Sadiye Y., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı