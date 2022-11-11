AA

Balıkesir'in Havran ilçesinde eski eşi tarafından tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülay A, Temaşalık Mahallesi 99. Sokak'ta boşandığı eşi O.K. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K. aracından aldığı tüfekle Gülay A'ya ateş etti.

Başından ağır yaralanan Gülay A. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine götürüldü. AA'nın haberine göre; Gülay A. buradan da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ekipler, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.