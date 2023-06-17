Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik

Balıkesir'de eş zamanlı jandarma operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Balıkesir Edremit'te silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Giriş: 17.06.2023 - 02:44 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesir'de eş zamanlı jandarma operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de jandarmadan eş zamanlı operasyon: 7 gözaltı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, ilçe merkezinde C.Ç. (27), T.Ç. (38), E.Ç. (19), T.K. (38), E.Ç. (61), E.S (39) ve O.K'nin (25) örgütlü olarak silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin İzmir ile İstanbul'dan temin ettikleri silah ve uyuşturucu maddeleri Edremit ve çevre ilçelerde sattıkları tespit edildi. Ekipler, zanlıların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 156 gram sentetik uyuşturucu, 25 bin uyuşturucu hap, 856 gram sentetik kannabinoid, 3 hassas terazi, 7 tabanca ve 912 fişek, 16 av tüfeği, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 150 obje ile 660 bin lira ele geçirildi.

AA'nın haberine göre, operasyon kapsamında ilk önce 6 kişiyi yakalayan ekipler, firari zanlı E.Ç'yi de gün içinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden E.Ç, C.Ç, T.Ç, E.Ç ve O.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan T.K. ve E.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Avcılar'da hafif ticari araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Avcılar'da hafif ticari araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 tutuklama
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 tutuklama
Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.