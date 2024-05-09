Balıkesir'de terör operasyonu: 5 gözaltı
Balıkesir'in Altıeylül, Edremit, Gömeç ve Sındırgı ilçelerinde terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, Altıeylül, Edremit, Gömeç ve Sındırgı ilçelerinde PKK/KCK, DHKP/C ve El-Kaide silahlı terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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