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Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Giriş: 04.04.2023 - 23:52 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
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AA

Mehmet Korkmaz (65) idaresindeki traktör, Yusufçamı Mahallesi Sındırgı-Simav kara yolunda, yağışın yolu kayganlaştırmasının da etkisiyle kontrolden çıkıp devrildi.

Kazada Korkmaz, devrilen traktörün altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiftçilik yapan Korkmaz'ın cansız bedeni Sındırgı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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