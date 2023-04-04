Devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Mehmet Korkmaz (65) idaresindeki traktör, Yusufçamı Mahallesi Sındırgı-Simav kara yolunda, yağışın yolu kayganlaştırmasının da etkisiyle kontrolden çıkıp devrildi.

Kazada Korkmaz, devrilen traktörün altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiftçilik yapan Korkmaz'ın cansız bedeni Sındırgı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.