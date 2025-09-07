Balıkesir'de çocukların Türk bayrağı ve Atatürk sevgisi okul kamerasında
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir okulun bahçesinde bulunan bayrak direğinin devrildiğini gören çocuklar, direkteki Türk bayrağını alıp Atatürk büstüne astı. Çocukların Türk bayrağı ve Atatürk sevgisi, okulun güvenlik kamerasına yansıdı
Balıkesir'deki Erdek Anadolu Lisesinin bahçesinde bulunan bayrak direği, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Türk bayrağını yerde gören çocuklar, direği kaldırmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Çocuklar, bayrağı direkten çözerek okul bahçesindeki Atatürk büstüne astı.
O ANLAR KAMERADA
AA'nın haberine göre; çocukların direği kaldırmaya çalıştığı, yapamayınca bayrağı Atatürk büstüne astığı anlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine gelen görevliler, direğin devrilmesiyle ilgili inceleme yaptı. Güvenlik kamerasını inceleyen okul yetkilileri, çocuklara Türk bayrağı hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.