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Balıkesir'de alev alev yanan 4 ev, kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir evde çıkan yangın, büyüyerek 3 eve daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, alevlerle küle dönen 4 ev kullanılamaz hale geldi

Giriş: 06.04.2023 - 04:16 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesir'de çıkan yangında 4 ev küle döndü
Balıkesir'de çıkan yangında 4 ev küle döndü
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AA

Sındırgı ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı kırsal Kozlu Mahallesi'ndeki Günay Gözdağ'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER 3 EVE SIÇRADI

AA'nın haberine göre, kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki 3 eve daha sıçradı.

UEDAŞ tarafından elektriklerin kesilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, 6 itfaiye aracı, 5 su tankeri, 3 acil müdahale aracı, 7 arazöz, 3 kepçeyle yapılan çalışmalarla yaklaşık 4 saatte söndürüldü.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın da olay yerinde incelemelerde bulunduğu yangında, Mehmet Dalkılıç, Mehmet Gözdağ, Günay Gözdağ ve Ramazan Gözdağ'a ait 4 ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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