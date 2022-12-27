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Balıkesir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Balıkesir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Giriş: 27.12.2022 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Bıçaklı kavgada bir kişi öldü
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AA

Soğanyemez Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde Ayhan Sagut (56) ile E.Ç. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç, bıçakla Sagut'u yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Sagut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçmaya çalışan şüpheli E.Ç, olay yerinden geçen S.B'nin yerde bulduğu bisiklet parçasını fırlatması üzerine düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sagut'un cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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