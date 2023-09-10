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        Haberler Gündem Balıkesir'de çıkan arazi yangını kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Balıkesir'de çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, arazide çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 18:51 Güncelleme: 10.09.2023 - 18:51
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        Balıkesir'deki arazi yangını kontrol altında
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        Alınan bilgiye göre, Macarlar Mahallesi'nde, ormana yakın kırsal alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye 18 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 hizmet vasıtası, 5 helikopter, 5 uçak, 3 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 2 greyder, 2 yer ekibi ve 105 personel sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Yangında, yaklaşık 50 hektarlık zirai ve mera arazisinde hasar oluştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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