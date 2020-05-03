AA

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentlerden Balıkesir'de cadde, sokaklar ve meydanlar boş kaldı.İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde Balıkesir’de cadde, sokaklar ve tarihi mekanlar sessizliğe büründü. Kovid-19 önlemleri öncesi yılın her dönemi yoğunluk yaşanan Ali Hikmetpaşa, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay caddelerinde vatandaşların evden çıkmaması nedeniyle sakinlik yaşandı.