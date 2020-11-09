Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

AA

Valilikten yapılan açıklamada, Çağış Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bu kişilere, çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallede, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu kaydedildi.

Mahalle sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca Vefa Sosyal Destek Grubu'nun destek vereceği belirtildi.