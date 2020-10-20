Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kırsal Büyüksoğuklar Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallede, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Büyüksoğuklar'da 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.