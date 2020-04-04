Balıkesir'de araç giriş çıkışı kontrolleri sürüyor

Kolluk kuvvetleri, Ayvalık-İzmir kara yolu Madra Çayı mevkisindeki uygulama noktasında, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerini sürdürüyor.

Gece yarısı itibarıyla şehrin giriş noktalarında uygulama yapan ekipler, yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların transit geçişlerine izin verdi.

Ekipler, ikameti Balıkesir'de olanların ateşlerini ölçerek geçişlerine izin verirken, zorunlu haller dışında gelenler ise kente alınmadı.