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        Balıkesir'de afetlerde kesintisiz haberleşme için protokol imzalandı

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) arasında, doğal afetlerde haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:30 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:30
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        Balıkesir'de afetlerde kesintisiz iletişim
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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, doğal afetlerde haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ile iş birliği protokolü imzaladı.

        Belediye hizmet binasında düzenlenen protokol imza töreninde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan, İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen ve TRAC Başkanı Soner Targut yer aldı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Başkanı Soner Targut tarafından imzalanan protokol kapsamında afet durumlarında kesintisiz haberleşme ve iletişimin sağlanması için sahada birlikte çalışmalar yapılacak. Ortak çalışmalarla şehir, afetlere hazır hale getirilecek.

        Protokol kapsamında Çamlık'ta şehre hâkim bir tepede kurulacak olan Telsiz Haberleşme Merkezi'nin fiziki şartları İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazır hale getirilirken, haberleşme cihazları da TRAC ekiplerince temin edilecek.

        Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ile yaptıkları protokol ile ilgili konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürmesi için bu ortak çalışmayı önemsediklerini dile getirdi.

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