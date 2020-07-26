Balıkesir'de açıklarında balıkçı teknesi battı: 1 kişi öldü, 2 kişi kurtarıldı - BALIKESİR

AA

Alınan bilgiye göre, Osman Sonragelen, Akın Sonragelen ve Hasan Yalçın Erciyes, Edremit'in Güre Mahallesi sahilinden Burhaniye'nin Ören Mahallesi sahiline gitmek için denize açıldı.Bir süre sonra bu kişilerden haber alamayan yakınları, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.Beş Sahil Güvenlik botuyla bölgede arama çalışması başlatan ekipler, teknenin Güre SSK kampı açıklarında battığını tespit etti.Çevrede kontrollerini sürdüren ekipler, Erciyes ve Akın Sonragelen'i boğulmak üzereyken müdahale ederek kurtardı.Ekipler, bir süre sonra da 62 yaşındaki Osman Sonragelen'in cesedine ulaştı.Kurtarılan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Erciyes ve Akın Sonragelen, kentteki bir özel hastanede tedavi altına alındı.Osman Sonragelen'in cesedi ise Edremit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.