15 NİSAN 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerKültür-Sanat

Balıkesir'de 9 yaşındaki Rahmi'nin tuzsuz ekmeğini Belediye Başkanı gönderdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan ve hastalığından dolayı tuzsuz ekmek tüketmesi gereken 9 yaşındaki Rahmi Aslanboğa'nın isteğini yerine getirdi.

15.04.2020 - 15:16 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesir'de 9 yaşındaki Rahmi'nin tuzsuz ekmeğini Belediye Başkanı gönderdi
AA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan ve hastalığından dolayı tuzsuz ekmek tüketmesi gereken 9 yaşındaki Rahmi Aslanboğa'nın isteğini yerine getirdi.

Merkez Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Karamanköy Mahallesi'nde yaşayan ve hipertansiyon hastası olduğu için tuzsuz ekmek tüketmesi gereken 9 yaşındaki Rahmi Aslanboğa, Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezinin whatsapp ihbar hattına talebini iletti.

Durumun bildirilmesi üzerine Belediye Başkanı Yılmaz, küçük Rahmi'ye tuzsuz ekmek ile oyuncak tren, kız kardeşleri Asel ile Emine'ye de oyuncak bebek gönderdi.

Oğlunun isteğini yerine getiren Yılmaz'a teşekkürlerini ileten anne Şeyda Aslanboğa, şunları kaydetti:

"Yücel Yılmaz başkanımızdan Allah razı olsun. Hastalığı dolayısıyla oğlum diyet uyguluyor, bu nedenle tuzsuz ekmek tüketmesi gerekiyor. Ekmeğe ulaşım sağlayamadık. Büyükşehir Whatsapp İhbar Hattı'na yazarak talepte bulunduk. Oradan anında dönüş yaptılar ve sonrasında ekmeği eve kadar getirdiler, yanında 3 çocuğuma da hediyelerle birlikte. Her şey için çok teşekkür ederim."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama
Etkisi kanıtlandı! Yedikçe mutluluk veriyor
Etkisi kanıtlandı! Yedikçe mutluluk veriyor
87 yaşındaki annesini görenler şaşkına döndü
87 yaşındaki annesini görenler şaşkına döndü
Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'
Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'
İçişleri Bakanlığı: 58 ilde 227 yerde karantina sürüyor!
İçişleri Bakanlığı: 58 ilde 227 yerde karantina sürüyor!
Rusya’da izinli sokağa çıkma uygulaması başladı
Rusya’da izinli sokağa çıkma uygulaması başladı
Caddedeki yoğunluk bitmeyince tüm bankları söktüler!
Caddedeki yoğunluk bitmeyince tüm bankları söktüler!
Fransa Bisiklet Turu Kovid-19 nedeniyle ertelendi
Fransa Bisiklet Turu Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X