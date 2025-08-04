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        Haberler Gündem Balıkesir'de 89 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi - Güncel haberler

        Balıkesir'de 89 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 89 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 18:11 Güncelleme: 04.08.2025 - 18:11
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        89 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Burhaniye'de uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Şüpheli kişinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda, 89 bin sentetik ecza hapı bulundu.

        "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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