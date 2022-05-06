Balıkesir'de 800 bin TL'lik hırsızlık

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde atıl vaziyette duran mezbahadan yaklaşık 800 bin lira değerinde kablo çalındı.
Dursunbey'in merkezinde şu anda boş bir şekilde duran mezbahaya gece yarısı gelen hırsızlar, güvenlik kameralarını etkisiz hale getirerek kabloları çaldı. Mezbaha girişindeki bakır kabloları kesen hırsızlar, içeride bulunan tüm kabloları da kesip alarak kayıplara karıştı.
Mezbahada çalışan Hayrettin Çaylak, "Sabah saat 9'da geldim. Hemen patronumu aradım. Trafonun oradan kabloları götürmüşler. Kameraların iki tanesinin kırık olduğunu söyledim. Buradan enerji beslemeye geçmişler ve oradan 13 tane, 24 tane de binanın içine giren enerji beslemeden götürmüşler. Bir de arıtma kazan dairesinden ve topraklamaları götürmüşler. Polisi aradım cumartesi günü sabahı, olay yeri incelemesini yaptı" dedi. Çaylak, olay günü güvenlik kameralarından yüzleri net şekilde belli üç kişi gördüğünü de sözlerine ekledi.
İş yeri sahibi olan ve İstanbul'da ikamet eden iş insanı Mehmet İlker ise, "Dursunbey'e çok büyük emellerle çok güzel bir tesis kurduk. Ama bu kablo hırsızlarından bir türlü rahat yüzü göremedik. Burada beşinci kablo hırsızlığı bu ve çok büyük zararımız var. Emniyet güçlerimiz inşallah bunları bulacaklar ve yargı önüne çıkaracaklar" diye konuştu.
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