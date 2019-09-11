Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Küçükköy Mahallesi sahil ve Tek Ev bölgesinde devriye gezen jandarma ekipleri, yabancı uyruklu iki grubu fark etti.

Ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 52 Suriye, 9 Kongo, bir Orta Afrika ve bir Gine uyruklu 63 kaçak göçmeni gözlem altına alarak haklarında yasal işlem başlattı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla A.O, U.O. ve A.M.E. ekiplerce gözaltına alındı.