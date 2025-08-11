Balıkesir Sındırgı'da artçı sarsıntılar devam ediyor | Son dakika haberleri

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD saat 19.52'de 4.4 büyüklüğünde bir artçı depremin daha olduğunu duyurdu.

Depremin, 8,71 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BİR ARTÇI DAHA

AFAD'ın verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.13'te yerin 8.57 kilometre altında 4.5 büyülüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.