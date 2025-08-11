Balıkesir Sındırgı'da artçı sarsıntılar devam ediyor

Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha
Balıkesir Sındırgı'da dün 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok artçı deprem daha meydana geldi. AFAD, saat 19.37 sularında 4.1 büyüklüğünde, saat 19.52'de 4.4 büyüklüğünde, saat 20.13'te de 4.5 büyüklüğünde depremler olduğunu açıkladı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 11,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD saat 19.52'de 4.4 büyüklüğünde bir artçı depremin daha olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 8,71 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
BİR ARTÇI DAHA
AFAD'ın verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.13'te yerin 8.57 kilometre altında 4.5 büyülüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.