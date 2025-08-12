Balıkesir'de 4 ve 4,1 büyüklüğünde deprem - Güncel haberler

Balıkesir'de 4 ve 4,1 büyüklüğünde deprem - Güncel haberler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

REKLAM advertisement1

Depremin, 10,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.