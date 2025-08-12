Balıkesir'de 4 ve 4,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.40'ta 4 büyüklüğünde, saat 00.30'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 10,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.