        Haberler Gündem Balıkesir'de 4 ve 4,1 büyüklüğünde deprem - Güncel haberler

        Balıkesir'de 4 ve 4,1 büyüklüğünde deprem

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.40'ta 4 büyüklüğünde, saat 00.30'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 22:18 Güncelleme: 13.08.2025 - 00:46
        Balıkesir'de 4 ve 4,1 büyüklüğünde deprem
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, 10,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 8,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        #HABER
        #Balıkesir
        #Deprem
        #son dakika
        #son dakika haber
