Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tahtakuşlar Mahallesi yakınında 2 midibüste düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisini aldı.

Bölgeye giden ekipler, midibüsleri durdurarak aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 27'si Afganistan, 10'u Kongo, biri Senegal uyruklu 38 kişiyi yakalayıp haklarında yasal işlem başlattı.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen S.T. ve D.K. ise gözaltına alındı.