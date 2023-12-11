Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanan verilere göre 11 Aralık Pazartesi günü Balıkesir Sindigri'de deprem meydana geldi. İşte 11 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...