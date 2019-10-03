Jandarma ekipleri bilgi üzerine harekete geçti

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda II. Mahmut dönemine ait 211 yıllık 6 adet altın sikke ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 yıldır hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, göçmen kaçakçılığı, basit yaralama, iftira, suç üstlenme ve dolandırıcılık olmak üzere 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.I.'nın Altıeylül ilçesi Gökçeören Mahallesine geldiği bilgisini aldı.

Sivil Jandarma ekipleri Gökçeören Mahallesinde yaptığı operasyonda S.I.'yı yakaladı. S.I.'nın üst aramasında; A.Y. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve II. Mahmut dönemine ait 6 adet altın sikke ele geçirildi.