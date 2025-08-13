Habertürk
        Balıkesir'de 2 ev alevlere teslim oldu | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de 2 ev alevlere teslim oldu

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde tek katlı evin çatısında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 evde hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 02:31 Güncelleme: 13.08.2025 - 02:31
        Balıkesir'de 2 ev alevlere teslim oldu
        Dursunbey ilçesi Ferah Mahallesi'nde, İbrahim Ç'ye ait tek katlı evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daha sonra büyüyen alevler bitişikteki eve de sıçradı.

        Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; ekiplerin müdahalesi sonucu diğer binalara sıçramadan söndürülen yangında, 2 evde hasar oluştu.

        Yangında, alevlerin arasında kalan yavru kediler de kurtarıldı.

        #Balıkesir
        #haberler
        #Dursunbey
        #Son dakika haberler
        Habertürk Anasayfa