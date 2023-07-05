Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Balıkesir'de 2 bin 130 sikke ve 52 tarihi obje ele geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 2 bin 130 sikke ile aynı döneme ait 52 adet tarihi eser ele geçirildi

Giriş: 05.07.2023 - 22:59 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesir'de 2 bin 130 sikke ve 52 tarihi obje ele geçirildi
Balıkesir’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik istihbarat çalışmasında bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Fiziki ve teknik takip başlatan ekipler, şüphelinin tarihi eserleri evinde sakladığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 2 bin 130 sikke ve yine aynı döneme ait 52 obje ele geçirildi.

Tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'da suç örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Muğla'da suç örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Çankırı'da geri gönderme merkezinde yangın
Çankırı'da geri gönderme merkezinde yangın
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.