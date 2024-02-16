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        Haberler Gündem Güvenlik Balıkesir'de 19 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Balıkesir'de 19 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Balıkesir Burhaniye'de düzenlenen operasyonda hakkında "kasten öldürme" suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, eğlence mekanında yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 01:16 Güncelleme: 16.02.2024 - 01:17
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        Hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

        AA'nın haberine göre; Burhaniye Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, "kasten öldürme" suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.B'nin (30) kentte olduğu bilgisi alındı.

        İskele Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında olduğu tespit edilen E.B. ile "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan arkadaşı T.M.S. (26) düzenlenen operasyonda yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Balıkesir
        #burhaniye
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