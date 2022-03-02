FETÖ operasyonunda 17 tutuklama

Balıkesir'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 72 kişiden 17'si tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Şubat tarihinde yapılan ve 72 kişinin yakalandığı FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda şüpheliler, emniyet sorgularının sonrasında adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 51 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheli savcılık makamınca, 2 şüpheli de emniyet sorgusu sonrasında serbest bırakıldı.