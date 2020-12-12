BALIKESİR - Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kısıtlamanın başlamasıyla Bursa'da vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu meydanlar, caddeler ve yollarda sessizlik hakim oldu.Polis ekiplerinin birçok noktada uygulama yaptığı, kısıtlamaya kent genelinde büyük oranda uyulduğu görüldü.- Çanakkale ve BalıkesirSokak ve caddelerde sessizliğin hakim olduğu Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin ana arterlerinde oluşturulan noktalarda denetimler yaptı.Balıkesir'de başta Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Edremit ve Vasıf Çınar caddeleri olmak üzere kent genelinde yoğunluk görülmedi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik uygulaması yaparak, yollardaki araçlarda bulunan kişilere izin belgelerinin olup olmadığını sordu.
- Eskişehir ve Kütahya
Eskişehir'in normalde en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri ile Porsuk Bulvarı sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı.
Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu dikkati çekti. Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, polis ekiplerince kontroller gerçekleştirildi.Kütahya'da kısıtlamanın başlamasıyla kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlar adeta sessizliğe büründü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya uydukları görüldü.
- Bilecik ve Yalova
Bilecik'te, kent genelinde sessizlik hakim olurken emniyet ekipleri denetimlerini cadde ve sokaklarda sürdürdü.Yalova'da da önceden işlek olan sahil bölümü, meydan, parklar, işlek cadde ve sokaklar da sessizlik hakim oldu. Emniyet ekipleri, kısıtlamaya rağmen dışarıda olan araç ve yayaları denetledi.Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yollarında da denetim yapılırken, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiğinin önemli ölçüde azaldığı gözlendi.
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