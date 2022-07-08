Birlik ve beraberliklerin yaşandığı, küslerin barıştığı Kurban Bayramı idrak edilirken bayram namazı saatleri gündeme geldi. Bilindiği gibi bayram namazları bayramın 1. günü camide cemaatle kılınır. Balıkesir halkı bayram namazı saatini araştırmaya başladı. Peki Diyanet ile Balıkesir bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte Balıkesir bayram namazı saati...

BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, Balıkesir bayram namazı 06.23'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa onun için niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1.Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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