Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 64 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

AA'nın haberine göre, Sahil Güvenlik Botu "TCSG-6" tarafından durdurulan botlarda yakalanan 64 yabancı uyruklu, karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.