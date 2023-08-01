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        Haberler Gündem Güvenlik Balıkesir Ayvalık açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir Ayvalık açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı

        Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmen, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 02:11
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        Ayvalık açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-61" ile durdurulan lastik bottaki 32 yabancı uyruklu düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        AA'nın haberine göre; düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        #Son dakika haberler
        #Balıkesir
        #ayvalık
        #haberler
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