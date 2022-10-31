AA'nın haberine göre, Ayvalık açıklarında, üç lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce TCSG-907, TCSG-8 ve KB-4305 Sahil Güvenlik botlarına alınan 135 düzensiz göçmen, Cunda Adası'na getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.