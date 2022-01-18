Balıkesir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık ilçesi açıklarında can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti.

Sahil Güvenlik Botu ekibi, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içindeki 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerin, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.

MOTOR ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENEN DÜZENSİZ GÖÇMENLER KURTARILDI

Ayvalık açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve lastik botun arızası nedeniyle sürüklendiğini tespit etti.

AA'nın haberine göre; yardım talebinin de gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, lastik bottaki 17 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımlarında bulunulmasının ardından Ayvalık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.