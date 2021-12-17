DHA

Olay, Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde meydana geldi. Deniz kenarında yürüyüş yapanlar, su yüzeyinde hareketsiz yatan kişiyi görünce polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredekiler tarafından sundan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayaklarına da ağ dolandığı görülen cansız bedenin, polis ekiplerince Mustafa Önder'e ait olduğu tespit edildi. Önder'in, balık tutmak için attığı ağa ayakları dolanınca denize düşüp, boğulduğu değerlendiriliyor. Mustafa Önder'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna götürüldü.



