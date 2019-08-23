23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Marmara Denizi'nin önemli balıkçılık limanlarından birine ev sahipliği yapan Karamürsel'deki balıkçılar, yeni av sezonunda hamsi bereketi yaşanmasını bekliyor
Ağlarını suya atmak için sabırsızlanan Karamürselli balıkçılar sezonun ilk avında limana bol hamsiyle dönmeyi umut ediyor.
Av yasağının sona ereceği 1 Eylül'de Marmara Denizi'ne açılacak Karamürselli balıkçılar, yeni sezon öncesi büyük bir özenle bakımlarını yaptıkları tekne ve ağlarını son kez gözden geçiriyor.
Yıpranmış ağlarını onaran, motor ve radar bakımlarını tamamlayan Marmaralı balıkçılar yeni av sezonunun bereketli geçmesini umut ederken bu sene limana bol hamsiyle dönme umudu taşıyor.
Balıkçılardan Hüseyin Koygun, yaptığı açıklamada, Ereğli Balıkçı Barınağı'nın Marmara Bölgesi'nin en önemli balıkçılık merkezlerinden biri olduğunu söyledi.
Tekneleri yeni av sezonuna yetiştirmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Koygun, "Yaz ayı biraz sıcak olsa da işlerimizi bir an önce yetiştirmek için sistemli bir şekilde çalışıyoruz. Teknelerimizin burada tamirat, boya ve motor bakım işlerini gerçekleştiriyoruz. Onarım ve bakım işlerini yaptıktan sonra tekneleri tekrar denize indireceğiz." diye konuştu.
Yavuz Tarhan ise geçen yıl palamut bolluğu yaşandığını ancak bu yıl palamuttan fazla umutlu olmadıklarını belirterek, hamsinin bol olacağını düşündüklerini kaydetti.
"İNŞALLAH 1 EYLÜL'DEN İTİBAREN HAMSİ YİYECEĞİZ"
Ereğli balık mezatında komisyoncu olan Cumhur Demirtürk de geçen seneye göre bu sezon palamudun az olacağının göründüğünü belirterek, "Ama hamsi, çinekop ve lüfer biraz fazla görünüyor. Av yasağı boyunca simit yedik inşallah 1 Eylül'den itibaren hamsi yiyeceğiz." dedi.
Balıkçılardan Muhammet Çalış da deniz açılacakları 1 Eylül'ü büyük bir heyecanla beklediklerini aktararak, bu yıl hamsiden umutlu olduklarını ifade etti.
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