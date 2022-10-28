Balıkçıların dikkati, yılan kartalını kurtardı

Türkiye’nin önemli doğal yaşam alanlarından olan Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın batı bölgesinde balıkçılar tarafından denizde bitkin ve aç halde yılan kartalı bulundu.
İHA'nın haberine göre kartalı uzun süre takip eden ve bir sorunu olduğunu fark eden balıkçılar, bitkin halde bulunan kartalı, su üzerinden kurtararak durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) bildirdi.
İhbar üzerine Sevgi Plajı’nda bulunan tekne barınağına giden Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, bitkin düşen kartalı teslim aldı. Hareketsiz bir halde ıslak, bitkin ve aç halde olduğu görülen yılan kartalının kötü hava şartları ve besin bulamama gibi nedenlerden dolayı zayıf düştüğü ve uçamadığı tahmin edilirken, balıkçıların dikkati kartalın hayatını kurtardı.
Gökyüzünün efendisi olarak bilinen kartal ise gerekli tedavi ve ölçümlerinden ardından yeniden doğaya salınarak özgürlüğe kanat çırptı.
EKODOSD’un bilim danışmanı olan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Ornitolog Doç. Dr. Ortaç Onmuş, kartalın fiziksel bir sorun olmadan yeniden özgürlüğe uçtuğunu ifade ederek “Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü’nden bir metal halka tedarik edildi. Doğal alana getirdiğimiz Yılan Kartalının bilimsel metotla gerekli ölçümleri yapılarak, tüy örnekleri alındı ve halkalaması yapıldı. Yılan Kartalına salmadan önce dış parazitlerden korunması için ilaçlama yapıldı, kanat ve bacaklarda uçmayı ya da beslenmeyi engelleyecek bir sorun olup olmadığı dikkatlice kontrol edildi.
Birkaç gün beslenmeye ihtiyaç duymadan doğaya tekrar adapte olabilmesi için beslenmesini gerçekleştirip, doğal yaşam alanına serbest bıraktık. Yılan Kartalı ilk uçuşunda herhangi bir fiziksel sorun ya da yaralanma belirtisi göstermeden özgürce uçtu ve yaklaşık 1 km. ileride bir ağaç üzerine kondu. İlerleyen günlerde Yılan Kartalını bıraktığımız bölgeye giderek oradaki varlığını kontrol etmeye devam edeceğiz. Yılan Kartalları Yaz göçmeni olup, ülkemizde bahar aylarında Afrika’dan gelip Sonbahar’da tekrar geriye dönen, Akdeniz Bitki Örtüsü’nün hakim olduğu coğrafyanın en tipik en yaygın ve kartallar içindeki en güzel yırtıcı kuşlardan biridir” dedi.
“KUŞADASI'NDA REHABİLİTASYON MERKEZİNE İHTİYACI VAR”
Dernek olarak yaralı veya bitkin halde bulunan bir çok hayvan türü ile karşılaştıklarını ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası’na rehabilitasyon merkezinin kurulması gerektiğine dikkat çekerek “Yılan Kartalını gözlemleyip bir sorunu olduğunu anladıktan sonra kurtarmak için çaba sarf eden duyarlı vatandaşlara teşekkür ederiz. Derneğimize çok farklı türlerden çok sayıda yaralı veya sorunu olan yaban hayvanı ve kuş ihbarları gelmektedir. Bu tür vakalarda Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’yle işbirliği yapmaktayız.
DKMP’de, bu gibi durumlarda ADÜ Veterinerlik Fakültesi’ne götürmektedir. Ancak bu tarz yaralı ve sorunu olan hayvanlara müdahale edebilmek için, geçici de olsa Kuşadası’nda bir rehabilitasyon merkezine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu konuda Kuşadası Belediye Başkanıyla görüşme yaptık. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğiyle önümüzdeki günlerde bir yer belirlenmesi için çalışma yapılacak” şeklinde konuştu.
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