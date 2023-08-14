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        Haberler Yaşam Balıkçılar yunusların gösterisini kaydetti

        Balıkçılar yunusların gösterisini kaydetti

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında amatör balıkçılar, yunusların gösterisini cep telefonu kamerası ile görüntüledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 15:31
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        Yunusların gösterisi kamerada
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında balık avına çıkan amatör denizciler, yunus sürüsüyle karşılaştı.

        Denizde zıplayıp, gösteri yapan yunuslar, balıkçılar tarafından görüntülendi.

        Amatör balıkçılardan Muşti Demiroğlu, "Yunuslarla karşılaştık. Onları izlediğimizi bildikleri için denizde dans edip, gösteri yaptılar" dedi.

        Bir süre deniz yüzeyinde gösteri yapan yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

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        #yunusların gösterisi
        #Aydın
        #Kuşadası
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