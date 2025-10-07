Habertürk
        Balıkçılar insansız deniz aracı buldu!

        Balıkçılar insansız deniz aracı buldu!

        Artvin'in Hopa ilçesinde denize açılan balıkçılar deniz üzerinde menşei belirlenemeyen insansız deniz aracı buldu. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri güvenlik önlemi alırken, İstanbul'dan talep edilen özel ekip inceleme yapacak. Bölgeye gelen Vali Turan Ergün ekiplerden bilgi aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 18:42 Güncelleme: 07.10.2025 - 18:42
        Balıkçılar insansız deniz aracı buldu!
        Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında tekneyle denize açılan balıkçılar, sabah saatlerinde deniz yüzeyinde insansız deniz aracı fark etti. Balıkçılar, durumu sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, insansız deniz aracının bulunduğu açıkta güvenlik önlemi aldı, gemileri bölgeye yaklaştırmadı.

        ÖZEL EKİP İNCELEYECEK

        Ekipler bölgede güvenlik çemberi oluştururken, deniz aracının incelenmesi için İstanbul’dan özel ekip talep edildi. Uzman ekibin de ilçeye gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

        İlçeye gelen Artvin Valisi Turan Ergün, ekiplerden bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı. Vali Ergün, “Büyük ihtimalle Rusya-Ukrayna savaşından buraya sürüklenmiş bir insansız deniz aracı olduğunu tahmin ediyoruz. Araç ters dönmüş vaziyette. Sahil Güvenliğimiz gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Deniz Kuvvetlerimize bağlı SAS komandolarından oluşan ekip İstanbul’dan Trabzon’a geldi, kısa süre içinde bölgeye ulaşarak imha çalışması yapacak. Biz bu tür cisimleri patlayıcı madde varmış gibi değerlendirerek kontrollü bir şekilde imha ediyoruz. Şu anda çevrede herhangi bir tehlike yok, Sahil Güvenliğimiz gerekli önlemleri aldı. Bölgeye giriş-çıkışlar yasaklandı, balıkçılarımız da durumun farkında” dedi.

        VALİ ERGÜN UYARILARDA BULUNDU

        Vali Ergün, “Karadeniz’de zaman zaman bu tür cisimlerle karşılaşmak mümkün. Özellikle sabah saatlerinde ilk denize çıkan balıkçılarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz. Böyle bir cisim gördüklerinde kesinlikle yaklaşmasınlar, dokunmasınlar, hemen 112 veya Sahil Güvenlik birimlerimize haber versinler. Biz zaten gerekli güvenlik önlemini alıp, Deniz Kuvvetlerimize bilgi veriyoruz” diye konuştu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa