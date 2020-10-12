Balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları arttı - DÜZCE

AA

Balıkçı Sadık Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamudun Doğu Karadeniz'e yöneldiğini ve gırgırlarla balık avlanamadığını söyledi.Olumsuz hava koşullarının balık fiyatlarını etkilediğini dile getiren Kara, "Palamut geçen hafta 10 liraydı tezgahta. Fiyat kademeli olarak çıktı. Tezgahta iki gündür tanesi 17,5 lira." dedi.Öte yandan, tezgahlarda barbunun kilogramı 25-40, mezgitin kilogramı ise 25-40 liradan satılıyor.