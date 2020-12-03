Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, balon balığı avcılığının teşvik edilmesinin balıkçılar tarafından olumlu karşılandığını belirterek, "Verilen destekle avlanan balon balıklarının bulunduğu bölgedeki yenilebilir balık türleri artacaktır. Ayrıca balıkçıların araç gereçleri daha az zarar görmüş olacaktır." dedi.
Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca balon balığı avcılığını teşvik etmek amacıyla kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak olmasını değerlendirdi.
Balon balığının Türkiye'de özellikle 2000'li yıllarda görülmeye başlandığına dikkati çeken Özkaya, son dört yılda özellikle Doğu Akdeniz'de büyük artış gösterdiğini söyledi. İstilacı türler arasında yer alan balon balığının Türkiye sularındaki artışının devam ettiğinin altını çizen Özkaya, "Balon balığı ülke sularına Süveyş Kanalı üzerinden girmektedir. Balon balığı hem ekosisteme hem de balıkçılık sektörüne zarar vermektedir." diye konuştu.
Balon balığı için verilecek desteğin balıkçılar açısından olumlu karşılandığını belirten Özkaya, "Balon balığının azalması yenilebilir balıkların sürdürülebilirliği için çok önemli. Söz konusu destekle balon balığının avlanmasını teşvik etmek amaçlanmıştır. Bu sayede denizlerdeki sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren istilacı balon balığının ekosistemdeki yoğunluğunun azalması hedeflendi. Verilen destekle avlanan balon balıklarının bulunduğu bölgedeki yenilebilir balık türlerinin çoğunluğu artacaktır. Ayrıca balıkçıların araç gereçleri daha az zarar görmüş olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Özkaya, balon balığının yenilmesinin zararlı olabileceğine de işaret ederek, verilen desteğin bu yönde de faydası olacağını anlattı.
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