Balıkçılar 90 gün sonra "vira bismillah" diyerek göle ağlarını bıraktı

Van Gölü'nden 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla başlatılan av yasağı sona erdi.Yasak nedeniyle teknelerini göl kıyısına çeken balıkçılar, 90 gün sonra hazırlıklarını tamamlayarak ilk ağlarını göle bıraktı.Kıyıdaki Van'ın Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye, İpekyolu, Erciş ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde erken saatlerde göle açılan balıkçılar, sezona umutlu başladı.Balıkçılar, güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sayesinde son yılların en güvenli üreme dönemlerinden birini yaşayan inci kefalini, 15 Nisan'a kadar avlayabilecek.- "200 bin ton kaçak avlanılmış balık yakalandı"İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 bin kişinin geçimini sağladığı inci kefali avında yasağın sona erdiğini söyledi.Yasak boyunca balıkların korunması konusunda tüm ekiplerin büyük hassasiyet gösterdiğini, çok iyi koruma tedbirlerinin alındığını vurgulayan Görentaş, şunları kaydetti:"Bu süreçte 900 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde 73 kişiye 203 bin lira idari ceza uygulandı. 175 ağ ele geçirildi. Bu dönemde 200 bin ton kaçak avlanılmış balık yakalandı. Bunlardan 120 bin ton canlı balığı suya geri bıraktık. Diğer dönemlere oranla çok başarılı bir dönem oldu. Balık sayısında çok iyi bir artış yaşandı. Bu durum yeni avcılık dönemine de yansıyacak. Bereketli bir dönem olmasını bekliyoruz."Van Gölü'nde 20 yıldır balıkçılık yapan Necmettin Akdeniz de "90 gündür ava çıkmadık. Nihayet yasak kalktı. Çok bereketli bir yıl bekliyoruz." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!