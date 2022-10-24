Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılara 2023 ve 2024 yıllarında gemilerin boylarına göre destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Peki, balıkçı gemilerine yapılacak destek ödemesi ne kadar, kaç TL?

- 10-11.99 metre balıkçı gemileri için ise 6.000 TL ödeme gerçekleştirilecek.

Bakan Nebati, Twitter hesabından küçük balıkçıları destelemek amacıyla verilecek ödeneğin detaylarını açıkladı. Buna göre;

Afişte yer alan bilgiye göre; kadın üreticilerin sosyal-ekonomik hayata katılımlarını daha çok teşvik etmek amacıyla kadın gemi sahiplerine/ortaklarına birim destekleme tutarından yüzde 25 daha fazla ödeme yapılacağı bildirildi.