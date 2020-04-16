Balıkçı bir günlük kazancını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - KAHRAMANMARAŞ

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Şazibey Mahallesi Şazibey Halk Pazarı'nda balıkçılık yapan İbrahim Sarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir günlük kazancı olan 500 lirayı bağışladı.Sarı, yaptığı açıklamada, bu süreçten etkilenenlere katkı sağlamak için kampanyaya destek verdiğini belirterek, "Vatan hepimizin vatanı ve bu millet hepimizin milleti." dedi.İbrahim Sarı, kampanyaya katıldığı için mutlu olduğunu dile getirerek imkanı olan herkesi destek vermeye çağırdı.