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        Haberler Gündem Güncel Balıkçı Barınağı'nda rüşvet iddiası: 7 gözaltı | Son dakika haberleri

        Balıkçı Barınağı'nda rüşvet iddiası: 7 gözaltı

        Antalya Balıkçı Barınağı'na, teknelerin bağlanması ve karaya çekilmesi işlemlerinde "rüşvet" alındığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ve üyelerinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 18:32 Güncelleme: 24.10.2024 - 18:32
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          Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Konyaaltı Karakol Komutanlığı ekiplerince, 8 ay süreyle teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

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          Yapılan çalışmada, Antalya Balıkçı Barınağı'nda teknelerin bağlanması ve karaya çekilmesi için yetkili Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifinin, tekne sahiplerinden, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğünün belirlediği fiyat tarifesi dışında usulsüz para aldığı, teknesini bağlamak isteyenlerin kooperatife resmi karşılığı olmayan ödemeler yapmaya mecbur bırakıldığı ve kooperatifin kendi faaliyetlerini yerine getirmeyerek tekne sahiplerini kooperatifle ilgisi olmayan kişilere yönlendirip haksız kazanç ve menfaat sağladığı tespit edildi.

        • 3

          Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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          Ekiplerin düzenlediği operasyonda, aralarında Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı C.T, kooperatif üyeleri ile bu şekilde menfaat sağlayan 7 kişi gözaltına alındı.

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