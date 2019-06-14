14 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'in Karaburun ilçesinde dalış eğitmeni Barış Şendemirci tarafından vücudunu saran balıkçı ağı nedeniyle yaralı ve hareketsiz halde bulunan yeşil deniz kaplumbağası, tedavisinin ardından mavi sulara bırakılacak.
AA'nın haberine göre Karaburun İskelesi'ne yakın kıyıda hareketsiz bir kaplumbağa görenler, dalış eğitmeni Barış Şendemirci'den yardım istedi. Yaptığı hazırlık sonrası vakit kaybetmeden suya dalan Şendemirci, balıkçı ağı nedeniyle yüzemeyen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara oluşan kaplumbağayı kıyıya çıkardı.
Kaplumbağanın ayağına dolaşan ağları da çözen Şendemirci, durumu da Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan ile Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) bildirdi. Ekipler gelinceye kadar evine götürdüğü kaplumbağanın kabuğunun kurumamasını sağlayan ve bir gün boyunca onunla ilgilenen Şendemirci, yeşil deniz kaplumbağasına "Çınar" adını verdi.
DEKAMER'den gelen ekipler, tedavi etmek için kaplumbağayı Muğla'nın Ortaca ilçesindeki merkeze götürdü. Kısa sürede yaraları iyileşen yeşil deniz kaplumbağası tedavi sürecinin ardından Ege Denizi'ne bırakılacak.
Şendemirci, yaptığı açıklamada, kaplumbağayı denizde hareketsiz bir şekilde gördüğünde endişelendiğini söyledi. Kaplumbağayı hayatta tutmak için adeta zamanla yarıştığını belirten Şendemirci, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 2 metrelik bir derinlikteydi ve hareket etmiyordu. Vücudunu balıkçı ağı sarmıştı. Sağ omuz tarafında derin bir yara vardı. İlk müdahaleyi iskelede yaptık ve sonra ilgili kurumlarla temasa geçtik. Bir gün bende kaldı, onunla yakından ilgilendim. Oğlumun ismi olan Çınar adını verdim. Okyanus gezgini bir canlının hayatını kurtardığım için çok mutlu oldum çünkü onun hayatta kalması için mücadele ettim."
DEKAMER alan sorumlusu Şenol Menzek de ağa takıldığı için yeşil deniz kaplumbağasının sağ ve sol boyun bölgesi ile arka yüzgeçlerinde yara oluştuğunu söyledi. Hayvanı daha sonra Ortaca'ya götürdüklerini ifade eden Menzek, şunları söyledi:
"Özellikle sağ boyun bölgesindeki yara çok ciddiydi. Yeşil deniz kaplumbağası Barış Bey'in yaptığı zamanında müdahale sonunda hayatta kaldı. Tedaviye olumlu yanıt verdi ve artık dalabiliyor. Antibiyotik tedavisini kestik, her gün yarasını temizliyoruz. Tedavi sürecinin 5 ila 6 ay sürmesini planlıyoruz. Ardından onu tekrar doğal ortamına bırakacağız."
Menzek, denizlerde yaralanan kaplumbağalara hemen müdahale ettiklerini, yaralı bir deniz kaplumbağası görülmesi durumunda hemen kendilerine ulaşılmasını istedi.
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