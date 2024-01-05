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        Haberler Gündem Güncel Balıkçı ağına deniz mayını takıldı!

        Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı

        Zonguldak'ta avlanan balıkçıların ağına deniz mayını takıldı. Mayının imha edilmesi için İstanbul'dan bir ekibin yola çıktığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 17:05 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:06
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        Balıkçı ağına deniz mayını takıldı!
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde avlanan balıkçıların ağına deniz mayını takıldı.

        AA'da yer alan habere göre Ereğli Limanı Bozhane mevkisinde balıkçılar, ağlarına top şeklinde cismin takıldığını fark etti.

        Limana getirilerek kıyıya çıkarılan cismin incelenmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verildi.

        Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğunu belirledi.

        Bunun üzerine alandaki tekneler başka yere yönlendirilerek, bölge emniyet şeridine alındı. Ereğli Limanı da araç trafiğine kapatıldı.

        Mayının imha edilmesi için İstanbul'dan bir ekibin yola çıktığı öğrenildi.

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