Önemli bir enerji kaynağı olan balık yağının faydalarından bahseden Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Yeliz Yaman, balık yağı günlük kullanıldığında kalp, göz ve beyin sağlığına fayda sağladığını belirterek son yapılan araştırmalarda sinir sistemi bozukluğuna sebep olan depresyon gibi durumların azalmasında da önemli etkilerinin olduğunu açıkladı.