10 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında kabul edilen eylem planı çerçevesinde balık çiftliklerinin yer seçimi ve yatırım sürecinde yaşanan sorunlara çözüm getirilecek, balık üretim havuzlarında kullanılan elektrik, tarımsal sulama tarifesi kapsamında fiyatlandırılacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen YOİKK toplantısında, yatırım yapılmasının kolaylaştırılmasına yönelik bazı adımların atılması kararlaştırıldı.
Toplantıda kabul edilen eylem planına göre, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının iş birliğiyle su ürünleri üretiminin artırılmasına yönelik adımlar atılması konusunda görüş birliğine varıldı ve bu kapsamda iki önemli karar alındı.
Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle su ürünleri yetiştirme çiftliklerinin yer seçimi ve yatırım sürecinde yaşanan sorunlar çözülecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun çalışmalarıyla da su ürünlerinin, enerji maliyetleri açısından tarımsal sulama tarifesi kapsamında değerlendirilmesi sağlanacak.
Özellikle levrek ve çipura başta olmak üzere diğer balıkların üretiminde büyük önemi bulunan toprak havuzlarda yapılan ve 'tarla balıkçılığı' olarak bilinen yetiştiricilikte enerji giderleri önemli bir maliyet kalemi oluşturuyor. Bu işletmelerin elektrik tarifesinin tarımsal sulama tarifesi kapsamında değerlendirilmesi sağlanacak. Böylece enerji maliyetleri düşürülecek.
Açık denizlerdeki balık çiftliklerine ilişkin çevresel etki değerlendirme raporuna dair işlemler ve bürokratik süreçler kolaylaştırılacak ancak bu işletmelerin denetimi daha etkin yapılacak. Bu tesisler, alınan yeni tedbirlerle anlık olarak izlenecek.
Söz konusu düzenlemelerin önümüzdeki yıl hayata geçirilmesi öngörülüyor.
Levrek, çipura ve Türk somonu gibi balık türlerinin üretimi açısından önemli olan söz konusu tesisler, balık tüketimi ve ihracatının artmasına da katkı sağlıyor. Bakanlık verilerine göre, 2018 yılında yaklaşık 2 bin 300 tesiste 315 bin ton balık yetiştirildi ve 80 ülkeye 952 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu yıl için ise 350 bin ton üretim ve 1,1 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor.
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